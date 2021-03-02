Украинский боец смешанных единоборств Денис Бондарь дебютирует в UFC уже этой весной.
Об этом сообщило агентство Raw Sports Entertainment.
28-летний Бондарь выйдет драться в "клетку" 22 мая в Лас-Вегасе против американца Виктора Родригеса. Этот боец в активе имеет 10 поединков, в которых семь раз побеждал и трижды терпел поражение.
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Заметим, что в начале февраля нашего соотечественника не пустили в США из-за проблем с визой. В связи с этим первый бой украинского "Психа" в элитном дивизионе смешанных единоборств перенесли на дальнейшие сроки.
Ранее мы сообщали, что украинец Бондарь подписал контракт с UFC.
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