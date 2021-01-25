Денис Бондарь провел в ММА 16 боев / фото instagram.com/denysbondarpsycho
Украинский боец смешанных единоборств Денис Бондарь подписал контракт с промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC).
Об этом сообщается на странице wwfc_mma в Instagram.
Бондарь по прозвищу "Психо" является чемпионом WWFC.
Дебютировать в UFC он сможет уже 6 февраля в рамках турнира UFC Fight Night 184. Соперником украинца станет американец Оди Осборн (8-3).
instagram.com/wwfc_mma
Отметим, что Бондарь провел в смешанных единоборствах 16 боев, одержав 14 побед.
Он станет единственным на данный момент представителем Украины в UFC среди мужчин. У женщин в промоушене выступает Марина Мороз.
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