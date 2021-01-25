Украинец заключил соглашение с лучшим промоушеном ММА.

Украинский боец смешанных единоборств Денис Бондарь подписал контракт с промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC).

Об этом сообщается на странице wwfc_mma в Instagram.

Бондарь по прозвищу "Психо" является чемпионом WWFC.

Дебютировать в UFC он сможет уже 6 февраля в рамках турнира UFC Fight Night 184. Соперником украинца станет американец Оди Осборн (8-3).

Отметим, что Бондарь провел в смешанных единоборствах 16 боев, одержав 14 побед.

Он станет единственным на данный момент представителем Украины в UFC среди мужчин. У женщин в промоушене выступает Марина Мороз.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь