Даяна Ястремская рассказала о том, как перенесла болезнь.

Вторая ракетка Украины и 29-я ракетка мира Даяна Ястремская сообщила о том, что болела коронавирусом.

Об этом она написала в Instagram.

"Это было непростое для меня время! Прилетела в Дубай с хорошим настроением, на два дня раньше чем моя команда, и знаете что? Когда я прилетала, все было хорошо, результат на COVID-19 был отрицательным, и через два дня я заболела! Я сразу же ушла на самоизоляцию, и даже не успела встретить тренеров", - сообщила Ястремская.

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"Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо", - добавила теннисистка.

По ее словам, вскоре "после определенных тестов" она начнет возвращаться к тренировочному процессу.

Также теннисистка поблагодарила врачей и свою команду за помощь и поддержку.

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Автор: Антон Дударь