28 августа в Киеве прошла премьера документального фильма о двукратной чемпионке мира по дзюдо Дарье Белодед
Фильм получил название "Анаконда". Режиссером выступила Анна Бурячкова.
В короткометражке показано, что стоит на пути успеха Белодед, с какими вызовами приходится сталкиваться спортсменке каждый день, а ее личность раскрывается с нового ракурса.
"Фильм хорошо раскрыл все мои стороны и показал меня такой, какая я есть в реальной жизни. Мне действительно пришлось отказаться от многого на своем пути - свободного времени, полноценного питания, личной жизни. Но важно всегда помнить о своих целях и понимать, ради чего ты это делаешь. Моя цель - Олимпийское золото, и я уверена, что она совершенно этого стоит", - отметила Белодед.
Фильм опубликован на YouTube-канале Mitsubishi Motors в Україні.
Дарья Белодед: самая юная чемпионка в истории
- 19-летняя Дарья Белодед - двукратная чемпионка мира (в 2018 году в Баку и в 2019 году в Токио), чемпионка Европы-2017, а также победительница Европейских игр-2019.
- В 17 лет украинка стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.
- По итогам 2019 года Белодед вошла в топ-15 лучших спортсменок мира, а также была признана лучшей спортсменкой Украины.
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