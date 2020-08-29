Дарья Белодед - самая юная чемпионка мира в истории / кадр из фильма

Фильм получил название "Анаконда". Режиссером выступила Анна Бурячкова.

В короткометражке показано, что стоит на пути успеха Белодед, с какими вызовами приходится сталкиваться спортсменке каждый день, а ее личность раскрывается с нового ракурса.

"Фильм хорошо раскрыл все мои стороны и показал меня такой, какая я есть в реальной жизни. Мне действительно пришлось отказаться от многого на своем пути - свободного времени, полноценного питания, личной жизни. Но важно всегда помнить о своих целях и понимать, ради чего ты это делаешь. Моя цель - Олимпийское золото, и я уверена, что она совершенно этого стоит", - отметила Белодед.

Фильм опубликован на YouTube-канале Mitsubishi Motors в Україні.

Дарья Белодед: самая юная чемпионка в истории

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Автор: Антон Дударь