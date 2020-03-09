"Герои спортивного года-2019": стали известны лучшие спортсмены Украины и победители других номинаций

В Украине традиционно вручили "Спортивный Оскар".

В Киеве состоялась церемония вручения ежегодной премии "Герои спортивного года".

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На звание лучшего спортсмена 2019 года претендовали борец Жан Беленюк, биатлонист Дмитрий Пидручный и пловец Михаил Романчук. Победу одержал Беленюк, который стал чемпионом мира и Европы, а также выиграл Европейские игры в греко-римской борьбе.

На звание лучшей спортсменки претендовали дзюдоистка Дарья Белодед, легкоатлетка Ярослава Магучих, а также фехтовальщица Ольга Харлан.

Приз достался Белодед. Украинка в прошлом году стал чемпионкой мира и Европы по дзюдо, а также завоевала золото Европейских игр.

Лучшими тренерами года стали Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед - личные наставники Дарьи Белодед.

Сенсацией года признано выступление Дмитрия Пидручного - украинский биатлонист на этапе Кубка мира в Эстерсунде сенсационно завоевал золотую медаль в гонке преследования.

Другие номинации:

Лучшая сборная Украины

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах (Богдан Никишин, Анатолий Герей, Игорь Рейзлин, Роман Свичкарь). Серебро чемпионата мира.

Лучшая сборная по игровым видам спорта

Сборная Украины по футболу U-20. Победа на чемпионате мира.

Олимпийская надежда Украины

Ярослава Магучих. Серебро чемпионата мира по легкой атлетике, мировой рекорд в прыжках в высоту среди спортсменов до 20 лет.

Восходящая звезда

Алексей Середа. Четвертое место на ЧМ по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории - 13 лет.

Сильные духом (паралимпийские виды)

Марина Поддубная. Двукратная чемпионка мира по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения (тотально незрячий).

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

Алексей Бычков. Чемпион мира по пауэрлифтингу.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Беленюк вошел в тройку лучших борцов греко-римского стиля в 2019 году.