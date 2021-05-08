Поединок с участием Вячеслава Дацика был остановлен необычным образом.

Беременная супруга остановила бой по правилам бокса между скандальным бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком и бывшим футболистом Гаджи Наврузовым.

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По ходу боя Дацик дважды побывал в нокдауне. После второго его жена выбежала на ринг со словами "Все, пошли".

Дацик не хотел завершать бой и говорил "Я в порядке". В итоге жена в слезах покинула ринг, а поединок все же пришлось остановить.

Дацик опубликовал видео на своей странице в Instagram и написал:

"Гаджи! Друг! Давай закончим наш поединок?! Никакого неуважения, чисто спортивный интерес. В этот раз буду без жены".

Вячеслав Дацик: чем он известен

Дацик - боец смешанного стиля и тайского бокса. Он получил известность за свое эксцентричное поведение в ринге.

В смешанных единоборствах 40-летний Дацик провел 14 поединков. Он одержал 6 побед и потерпел 8 поражений.

Спортсмен неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, в 2007 году он был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, в 2009 году помещен в психиатрическую клинику, откуда в 2010 году сбежал в Норвегию. Там ему отказали в политическом убежище и приговорили к тюремному сроку за незаконное ношение оружия. Отбыв срок, он был депортирован в Россиию, где приговорен к пяти годам лишения свободы. В 2016-м Дацик вышел на свободу, а в 2019-м был задержан при попытке незаконно пересечь российско-эстонскую границу.

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Автор: Антон Дударь