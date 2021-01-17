фото twitter.skodaautonews

Генеральные спонсоры чемпионата мира по хоккею "Skoda" и "Nivea" отказались от финансирования турнира, при условии если он пройдет в Беларуси. 

Об этом компании сообщили в twitter.

Чешский производитель автомобилей и двигателей "Skoda" предупредил, что не намерен спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он состоится в Минске.

"Мы гордимся тем, что являемся партнером чемпионатов мира 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому "Skoda" откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если Беларусь будет принимать эти соревнования", - говорится в официальном заявлении.

фото twitter.skodaautonews

Солидарную позицию имеет другой партнер чемпионата – "Nivea". Они так же возмущены произволом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и насилием по отношению к протестующим. 

"Nivea выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Учитывая текущую ситуацию, мы решили, что бренд Nivea не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси. Мы уже уведомили Международную федерацию хоккея об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями вопроса", - заняла твердую позицию компания.

ЧМ-2021 должен состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Решение о том, состоится ли чемпионат мира в Беларуси, будет принято до 27 января на Совете Международной федерации хоккея.

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Автор: Budrin Artem