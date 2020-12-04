Айнарс Багатскис возглавляет сборную Украины с 2019 года / фото ФБУ
Главный тренер сборной Украины и "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис заболел коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба "Киев-Баскета" в Facebook.
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Багатскис сдал положительный тест на COVID-19 после возвращения из Словении, где сборная Украины проводила матчи квалификации на Евробаскет-2022.
Коронавирусом заразился также тренер по физической подготовке Марис Брузикс.
На ближайший матч "Киев-Баскета" против "Тернополя" команду выведет ассистент главного тренера Артем Слипенчук.
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