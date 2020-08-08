Украинский баскетболист отметился результативной игрой в матче НБА (видео)

Алексей Лень принял участие в матче против "Бруклина".

Украинский баскетболист Алексей Лень результативно сыграл за "Сакраменто Кингз" в матче НБА против "Бруклин Нетс".

Украинец провел на площадке почти 16 минут, и за это время успел набрать 6 очков и сделать 11 подборов. Кроме того, украинец отдал 2 передачи, допустил 2 фола и 1 потерю.

"Сакраменто" потерпел поражение в матче со счетом 106:119.

Видео действий Леня опубликовал Smart Highlights Extra 1 на YouTube.

Как сообщал УНИАН, ранее Лень помог "Сакраменто" победить в матче против "Нью-Орлеана".

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