Украинский баскетболист отметился результативной игрой в матче НБА (видео)
11:22, 08 августа 2020Другое
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Алексей Лень принял участие в матче против "Бруклина".
Алексей Лень в матче против Бруклин Нетс / фото REUTERS
Украинский баскетболист Алексей Лень результативно сыграл за "Сакраменто Кингз" в матче НБА против "Бруклин Нетс".
Украинец провел на площадке почти 16 минут, и за это время успел набрать 6 очков и сделать 11 подборов. Кроме того, украинец отдал 2 передачи, допустил 2 фола и 1 потерю.
"Сакраменто" потерпел поражение в матче со счетом 106:119.
Видео действий Леня опубликовал Smart Highlights Extra 1 на YouTube.
Как сообщал УНИАН, ранее Лень помог "Сакраменто" победить в матче против "Нью-Орлеана".
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