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Украинский баскетболист отметился результативной игрой в матче НБА (видео)

11:22, 08 августа 2020
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Алексей Лень в матче против Бруклин Нетс / фото REUTERS

Украинец провел на площадке почти 16 минут, и за это время успел набрать 6 очков и сделать 11 подборов. Кроме того, украинец отдал 2 передачи, допустил 2 фола и 1 потерю.

"Сакраменто" потерпел поражение в матче со счетом 106:119.

Видео действий Леня опубликовал Smart Highlights Extra 1 на YouTube.

Как сообщал УНИАН, ранее Лень помог "Сакраменто" победить в матче против "Нью-Орлеана".

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