Клуб НБА с участием украинского баскетболиста Михайлюка устроил акцию в поддержку протестов в США (фото)
13:11, 05 июня 2020Другое
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Команда вместе с тренерами вышла на улицу, чтобы поддержать демонстрантов.
Михайлюк поддержал позицию Детройта в отношении протестов / фото nba.com
Клуб НБА "Детройт Пистонс" поддержал протесты против расовой дискриминации в США.
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Об этом сообщает BarDown.
Команда вместе с тренерским штабом во главе с Дуэйном Кейси вышла на мирную демонстрацию. В ней принял участие и украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк.
В последние дни спортсмены всего мира массово выступают против расизма в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США, который был убит полицейским при задержании.
Святослав Михайлюк - крайний справа / фото bardown.com
фото bardown.com
Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарный боксер оплатит похороны Джорджа Флойда.
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