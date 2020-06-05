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Клуб НБА с участием украинского баскетболиста Михайлюка устроил акцию в поддержку протестов в США (фото)

13:11, 05 июня 2020
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Михайлюк поддержал позицию Детройта в отношении протестов / фото nba.com

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Об этом сообщает BarDown.

Команда вместе с тренерским штабом во главе с Дуэйном Кейси вышла на мирную демонстрацию. В ней принял участие и украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк.

В последние дни спортсмены всего мира массово выступают против расизма в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США, который был убит полицейским при задержании. 

Святослав Михайлюк - крайний справа / фото bardown.com
фото bardown.com

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарный боксер оплатит похороны Джорджа Флойда.

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