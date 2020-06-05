Клуб НБА с участием украинского баскетболиста Михайлюка устроил акцию в поддержку протестов в США (фото)

Команда вместе с тренерами вышла на улицу, чтобы поддержать демонстрантов.

Клуб НБА "Детройт Пистонс" поддержал протесты против расовой дискриминации в США.

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Об этом сообщает BarDown.

Команда вместе с тренерским штабом во главе с Дуэйном Кейси вышла на мирную демонстрацию. В ней принял участие и украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк.

В последние дни спортсмены всего мира массово выступают против расизма в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США, который был убит полицейским при задержании.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарный боксер оплатит похороны Джорджа Флойда.

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