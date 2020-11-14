"Черкасские Мавпы" приняли решение разорвать контракт с игроком команды Александрем Кобцем.
Об этом сообщает официальный сайт черкасского клуба.
В клубе считают, что Кобец "участвовал в спортивных тотализаторах и манипулировал результатами матчей в нынешнем баскетбольном сезоне".
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"Черкасские Мавпы" сообщили, что передают имеющуюся информацию о действиях Кобца Комиссии по правовым отношениям Федерации баскетбола Украины и инициируют рассмотрение этого дела.
Сам Кобец отрицает, что замешан в игре на тотализаторе:
"Это очень серьезное заявление, которое не соответствует действительности, я тянул команду, как мог. Можно пересмотреть все игры. Каждый момент. Жду доказательств. Это просто немыслимо", - написал Кобец в комментариях к новости на сайте basket.com.ua.
Отметим, что Кобец является воспитанником "Мавп" и рекордсменом в истории клуба по количеству набранных очков (1880). Он вернулся в черкасский клуб в январе этого года после выступления за фарм-клуб "Вашингтон Уизардс" "Кэпитал Сити Гоу-Гоу".
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