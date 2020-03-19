Церемония передачи олимпийского огня Японии прошла при пустых трибунах (фото, видео)

Олимпийский огонь передали организаторам Игр-2020.

19 марта в Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020, которые должны пройти в Токио.

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Церемония прошла на стадионе "Панатинаикос" в Афинах, где 1896 году прошли первые Олимпийские игры.

Из-за пандемии коронавируса передача огня прошла без зрителей и СМИ.

Факел был передан представительнице Оргкомитета Игр-2020 Наоко Имото. Далее олимпийский огонь будет доставлен в Японию, где 26 марта стартует эстафета.

Видео опубликовано в официальном аккаунте Токио-2020 в Twitter.

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020 🔥



Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. 🇯🇵#OlympicTorchRelay#UnitedByEmotionpic.twitter.com/963rIXeGtQ — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020

Фоторепортаж - REUTERS.

Напомним, Олимпиада-2020 должна состояться с 24 июля по 9 августа.

Как сообщал УНИАН, греческий этап эстафеты олимпийского огня был остановлен из-за коронавируса.