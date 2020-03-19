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Церемония передачи олимпийского огня Японии прошла при пустых трибунах (фото, видео)

14:02, 19 марта 2020
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Церемония передачи олимпийского огня / REUTERS

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Церемония прошла на стадионе "Панатинаикос" в Афинах, где 1896 году прошли первые Олимпийские игры.

Из-за пандемии коронавируса передача огня прошла без зрителей и СМИ.

Факел был передан представительнице Оргкомитета Игр-2020 Наоко Имото. Далее олимпийский огонь будет доставлен в Японию, где 26 марта стартует эстафета.

Видео опубликовано в официальном аккаунте Токио-2020 в Twitter.

Фоторепортаж - REUTERS.

Напомним, Олимпиада-2020 должна состояться с 24 июля по 9 августа.

Как сообщал УНИАН, греческий этап эстафеты олимпийского огня был остановлен из-за коронавируса.

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