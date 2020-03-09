Личный рекорд за команду: украинский баскетболист провел результативный матч в НБА (видео)
10:14, 09 марта 2020Другое
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Алексей Лень провел удачный матч, но его команда проиграла.
Алексей Лень / REUTERS
Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень набрал 15 очков в матче НБА против "Торонто".
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Украинец провел на паркете почти 15 минут, за которые записал себе в актив 15 очков и сделал 7 подборов, 2 блок-шота и 1 ассист.
Для Леня это рекордная результативность в составе "Сакраменто" с момента перехода из "Атланты", который состоялся в начале февраля.
Команда украинца при этом проиграла со счетом 113:118. Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал MLG Highlights.
Еще один украинец Святослав Михайлюк сыграл за "Детройт" в поединке с "Нью-Йорк Никс" (84:96) и за 26 минут набрал 9 очков, а также совершил 5 подборов.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Лень устроил разборки с соперником в матче НБА.
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