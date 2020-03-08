В трех секундах от бронзы: украинский биатлонист стал четвертым в масс-старте Кубка мира

Дмитрий Пидручный претендовал на медаль, но упустил шанс.

В чешском Нове Место прошла заключительная гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону - мужской масс-старт.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал в гонке четвертым.

Пидручный до последнего огневого рубежа претендовал на бронзу, но в итоге уступил ее немцу Арнду Пайфферу.

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Отметим, что Пидручный по ходу гонки показал самую быструю стрельбу среди всех участников. При этом украинец допустил два промаха.

Еще один украинец Артем Прима финишировал одиннадцатым.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе.

Результаты масс-старта

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (1+1+1+0) 39:32,7

2. Эмильен Жаклен (Франция) - (0+0+0+0) +15,1

3. Арнд Пайффер (Германия) - (0+0+0+1) +25,0

4. Дмитрий Пидручный (Украина) - (0+1+0+1) +27,9...

11. Артем Прима (Украина) - (0+0+2+1) +1:08,2

Как сообщал УНИАН, ранее мужская сборная Украины завоевала в Чехии серебро в эстафете.