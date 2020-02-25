Украинская теннисистка с непростой победы стартовала на турнире в Мексике (видео)
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко успешно стартовала на турнире WTA International в мексиканском Акапулько (призовой фонд - 275 тысяч долларов).
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В матче первого круга Бондаренко одолела представительницу Черногории Данку Ковинич, которая является 87-й ракеткой мира.
Соперницы провели на корте 2 часа 45 минут. Бондаренко проиграла первый сет на тайбрэйке, но сумела переломить ход противостояния в свою пользу.
Итоговый счет матча - 6:7 (7), 6:4, 6:2.
Видеообзор матча был опубликован на странице WTA в Facebook.
Во втором круге Бондаренко сыграет с седьмой сеяной Хизер Уотсон из Великобритании.
Ранее УНИАН также сообщал о позициях украинок в свежем рейтинге WTA.