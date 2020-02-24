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Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Ястремская вернулась в топ-25

10:28, 24 февраля 2020
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Элина Свитолина / REUTERS

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Украинская теннисистка после раннего вылета на турнире в Дубае опустилась с шестой на седьмую строчку.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поднялась выше на одну позицию и вернулась в топ-25. В топ-100 на предпоследнем месте находится еще одна украинка Катерина Козлова.

Серьезный прогресс удался Марте Костюк, которая поднялась сразу на 27 строчек и стала 141-й ракеткой мира. Это удалось сделать благодаря завоеванию титула в Каире.

Лидером рейтинга WTA остается австралийка Эшли Барти, а в первую тройку входят румынка Симона Халеп и чешка Каролина Плишкова.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина объяснила причины последних неудач.

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