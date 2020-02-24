"Не чужой человек": тренер российского чемпиона мира по биатлону получил аккредитацию от сборной Украины

Владимир Брынзак объяснил скандальную ситацию.

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак подтвердил, что личный тренер российского чемпиона мира-2020 Александра Логинова Александр Касперович получил украинскую аккредитацию перед одной из гонок.

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Брынзак дал комментарий YouTube-каналу Biathlon News.

"Логинов - не чужой для нас человек, он женился на украинской биатлонистке. А его тренер без аккредитации. Он хотел помочь своему спортсмену. На трассе подкричать, подсказать информацию. Попросил у наших аккредитацию, мы дали на полчаса-час. Спортивный директор IBU увидел, или ему кто-то сказал. Он подошел, посмотрел, что не его аккредитация.

Нам сделали замечание, написали, чтобы мы ее сдали и аннулировали. Когда мы встретились, то выяснили все обстоятельства. Извинились перед IBU. Нам аккредитацию вернули и к нам никаких вопросов нет. Санкций не будет, все нормально.

Это чемпионат мира, поэтому просто нужны какие-то сенсации", - заявил глава ФБУ.

Напомним, ранее в отеле российской команды в Антхольце произошел обыск, а Касперовича подозревали в транспортировке допинга. Аккредитации из российской квоты ему не хватило.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что норвежских биатлонистов возмутила победа Логинова на ЧМ.