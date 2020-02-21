Аваков сравнил столкновения в Новых Санжарах с днем после освобождения Славянска (видео)

Министр считает, что даже плохая коммуникация не может оправдать такое поведение участников митинга.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что последний раз видел такую агрессию, как во время протеста жителей Новых Санжар по поводу размещения эвакуированных из Китая людей, на следующий день после освобождения Славянска от пророссийских боевиков.

Об этом министр Аваков сказал в эфире "Право на владу" на телеканале "1+1".

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"То, что я сегодня увидел, скажу честно, меня это просто потрясло. У меня ощущение полного дежавю. Последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения. Я тогда тоже разговаривал с людьми и у меня абсолютно схожее ощущение. Я не знаю, что родило такую неоправданную остервенелость. Об этом нужно думать, это вопрос не только к власти, а ко всем нам", - отметил министр.

Он также отметил, что одному из полицейских пробили камнем голову.

"Те люди, которые бросали камни и очень серьезную травму нанесли одному полицейскому, пробили голову камнем, эти люди сейчас задержаны. Мы будем принимать решение, как их наказывать", – сказал Аваков.

Министр считает, что даже плохая коммуникация не может оправдать такое поведение участников митинга.

В то же время глава силовиков поблагодарил своих подчиненных за работу.

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители 20 февраля протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человека, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22-члена экипажа и сопровождающий медперсонал, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Находившиеся в автобусах люди в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего приехало семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей к Новых Санжар вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что в там будет работать оперативный штаб правительства.

Полиция открыла два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей в Новых Санжарах. По данным МВД, за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.