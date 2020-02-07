"На транса похожа": баскетболисток из украинской Суперлиги оскорбили в прямом эфире (видео)

В украинском баскетболе разгорелся скандал из-за высказываний операторов матча.

Украинских баскетболисток оскорбили во время трансляции матча Суперлиги "Киев-Баскет" - "ИнтерХим-СДЮСШОР", который транслировался 5 февраля в прямом эфире в YouTube.

Об этом в Facebook сообщила пользователь Анна Цюпко.

Трансляция велась на официальном канале Федерации баскетбола Украины в YouTube. Показ матча осуществлялся без комментатора, а операторы, которые снимали игру, не выключили микрофон.

По ходу встречи операторы оскорбительно высказывались в адрес баскетболисток, что попало в эфир. В частности, зрители могли услышать фразы "Она на транса просто похожа", " А это твоя малышка", "Ты ее будешь брать стоя...".

ФБУ удалила запись матча со своих официальных ресурсов.

Отметим, что в комментариях к посту с трансляцией в Facebook баскетболистка Дарья Завидная обратилась к операторам:

"Уважаемые операторы! Скажите мне все, что вы сказали во время трансляции, в лицо. Я могу вас подождать возле входа Дворца спорта".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Александр Усик в стихах ответил на оскорбление ветерана АТО.