Медальный дубль: украинские легкоатлетки стали лучшими на соревнованиях в Германии

Ярослава Магучих и Юлия Левченко выиграли медали в прыжках в высоту.

Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко заняли две высшие ступени пьедестала в прыжках в высоту на турнире "Springer-Meeting" в немецком Коттбусе.

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

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Магучих стала обладательницей золотой награды, а Левченко - серебряной.

Итоговый результат Магучих - 1,98 метра. Она также пыталась взять высоту 2,02 метра, но не смогла. Левченко стала второй с результатом 1,96 метра.

Бронза - у представительницы Польши Камилы Лицвинко (1,94 метра).

Как сообщал УНИАН, ранее Магучих показала лучший результат сезона в мире.