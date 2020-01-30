Медальный дубль: украинские легкоатлетки стали лучшими на соревнованиях в Германии
12:22, 30 января 2020Другое
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Ярослава Магучих и Юлия Левченко выиграли медали в прыжках в высоту.
Ярослава Магучих победила с результатом 1,98 метра / фото: springermeeting-cottbus.de
Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко заняли две высшие ступени пьедестала в прыжках в высоту на турнире "Springer-Meeting" в немецком Коттбусе.
Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
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Магучих стала обладательницей золотой награды, а Левченко - серебряной.
Итоговый результат Магучих - 1,98 метра. Она также пыталась взять высоту 2,02 метра, но не смогла. Левченко стала второй с результатом 1,96 метра.
Бронза - у представительницы Польши Камилы Лицвинко (1,94 метра).
Как сообщал УНИАН, ранее Магучих показала лучший результат сезона в мире.
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