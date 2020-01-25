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Украинский баскетболист Михайлюк результативно сыграл в НБА (видео)

09:49, 25 января 2020
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Святослав Михайлюк провел на паркете более получаса / фото: nba.com

Украинец провел на площадке почти 32 минуты и реализовал 7 из 19 бросков с игры. На его счету также 1 подбор и 1 перехват.

Команда Михайлюка в этой встрече потерпела поражение со счетом 112:125.

Канал Smart Highlights на YouTube опубликовал видео действий Михайлюка в матче.

В текущем сезоне Михайлюк набирает в среднем 8,4 очка за игру.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Михайлюк помог своей команде разгромить соперника.

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