Украинский баскетболист Михайлюк результативно сыграл в НБА (видео)
09:49, 25 января 2020Другое
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Святослав Михайлюк провел очередной результативный матч за "Детройт".
Святослав Михайлюк провел на паркете более получаса / фото: nba.com
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 14 очков в составе "Детройта" в матче регулярного чемпионата НБА против "Мемфиса".
Украинец провел на площадке почти 32 минуты и реализовал 7 из 19 бросков с игры. На его счету также 1 подбор и 1 перехват.
Команда Михайлюка в этой встрече потерпела поражение со счетом 112:125.
Канал Smart Highlights на YouTube опубликовал видео действий Михайлюка в матче.
В текущем сезоне Михайлюк набирает в среднем 8,4 очка за игру.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Михайлюк помог своей команде разгромить соперника.
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