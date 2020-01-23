Кубок мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке

Двое украинцев вошли в топ-30.

В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, состоялась мужская индивидуальная гонка.

Читайте такжеКубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Рупольдинге

Украину в этой гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, который допустил два промаха и отстал от лидера на три минуты, сумев занять 18-ю строчку. Топ-30 с двумя промахами замкнул Дмитрий Пидручный.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 47.54,3 (0+0+0+0)

2. Мартен Фуркад (Франция) - +11,4 (0+0+0+0)

3. Фабьен Клод (Франция) - +25,6 (0+0+0+0)

18. Артем Прима (Украина) - +3.00,7 (0+0+1+1)

30. Дмитрий Пидручный (Украина) - +4.01,4 (1+0+1+0)

40. Сергей Семенов (Украина) - +5.14,6 (1+0+0+1)

64. Антон Дудченко (Украина) - +6.34,1 (2+0+1+0)

65. Богдан Цымбал (Украина) - +6.34,9 (0+2+0+0)

УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть гонки шестого этапа Кубка мира по биатлону.