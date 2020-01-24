Экс-первая ракетка мира трогательно завершила карьеру (видео)

Каролин Возняцки свой последний матч провела на Australian Open.

Датская теннисистка Каролин Возняцки завершила карьеру после поражения на Открытом чемпионате Австралии.

Бывшая первая ракетка мира объявила о своем решении еще до начала турнира. Причиной стали проблемы со здоровьем - еще полтора года назад у Возняцки диагностировали ревматоидный артрит.

На старте Australian Open Возняцки обыграла американку Кристи Ан (6:1, 6:3), а во втором раунде разобралась с украинкой Даяной Ястремской (7:5, 7:5). В третьем раунде 29-летняя датчанка играла с представительницей Туниса Унс Джабир и уступила - 5:7, 6:3, 5:7.

После поражения Возняцки не скрывала эмоций, а трибуны благодарили ее за яркую карьеру. Видео опубликовала пресс-служба WTA в Twitter.

Каролин Возняцки в 2010-м году была первой ракеткой мира, а завершила карьеру на 36-й строчке. В ее активе 30 титулов WTA в женском одиночном разряде, в том числе титул чемпионки Australian Open-2018. Кроме того, датчанка дважды играла в финале US Open.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина совершила яркий трюк в матче Australian Open.