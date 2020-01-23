"Лучший удар в жизни": Cвитолина совершила эффектный трюк на Australian Open (видео)
21:11, 23 января 2020Другое
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Украинка восхитилась собственными действиями в минувшем матче.
Элина Свитолина / REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала автором одного из лучших моментов минувшего игрового дня на Australian Open.
В матче второго раунда украинка, которая посеяна на турнире под пятым номером, встречалась с американкой Лорен Дэвис. Во втором сете Свитолиной удался невероятный укороченный удар - мяч сначала приземлился на половине корта соперницы, а затем вернулся на сторону украинки.
"Вероятно, лучший удар в моей жизни", - написала Свитолина в Twitter, опубликовав видео эпизода.
Probably the shot of my life 🌪🌪🌪😁 @australianopenpic.twitter.com/qLSHwlyWRX— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 23 января 2020 г.
Украинка в итоге победила со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Ее следующей соперницей будет испанка Гарбинье Мугуруса.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская теннисистка Ястремская уступила экс-первой ракетке мира на Australian Open.
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