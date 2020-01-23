"Лучший удар в жизни": Cвитолина совершила эффектный трюк на Australian Open (видео)

Украинка восхитилась собственными действиями в минувшем матче.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала автором одного из лучших моментов минувшего игрового дня на Australian Open.

В матче второго раунда украинка, которая посеяна на турнире под пятым номером, встречалась с американкой Лорен Дэвис. Во втором сете Свитолиной удался невероятный укороченный удар - мяч сначала приземлился на половине корта соперницы, а затем вернулся на сторону украинки.

"Вероятно, лучший удар в моей жизни", - написала Свитолина в Twitter, опубликовав видео эпизода.

Украинка в итоге победила со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Ее следующей соперницей будет испанка Гарбинье Мугуруса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская теннисистка Ястремская уступила экс-первой ракетке мира на Australian Open.