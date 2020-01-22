Украинская теннисистка Ястремская уступила экс-первой ракетке мира на Australian Open (видео)

Украинка считалась фавориткой встречи, но в итоге покинула турнир.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть барьер второго круга на Australian Open.

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В своем втором поединке в Мельбурне украинка встречалась с датчанкой Каролин Возняцки, которая занимает 36-е место в рейтинге WTA.

В первом сете Ястремская вела со счетом 5:1, а во втором - 3:0, но оба в итоге остались за Возняцки - 7:5, 7:5. Стоит отметить, что датчанка проводит свой последний турнир в карьере.

Это второе выступление Ястремской в основной сетке Australian Open. В прошлом году ей удалось дойти до третьего круга.

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал tennis highlights.

УНИАН ранее сообщал о том, что две украинские теннисистки покинули турнир после первого круга.