Украинец Михайлюк установил личный рекорд по очкам в НБА (видео)

Святослав Михайлюк результативно сыграл за "Детройт".

Украинец Святослав Михайлюк, который выступает за "Дейтройт Пистонз", провел свой лучший матч в карьере в Национальной баскетбольной ассоциации.

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В матче против "Бостона" Михайлюк провел на паркете 29 минут и набрал 21 очко, установив свой персональный рекорд. На счету украинца также 5 результативных передач и 1 подбор.

Результативная игра Михайлюка помогла "Дейтройту" одержать победу - 116:103.

Стоит также отметить, что в конце третьей четверти украинец отметился эффектным дальним попаданием вместе с сиреной.

Видео действий Михайлюка в матче опубликовал официальный аккаунт "Детройта" в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее Михайлюк набрал 13 очков в матче с "Нью-Орлеаном".