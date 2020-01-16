Украинец Михайлюк установил личный рекорд по очкам в НБА (видео)
Украинец Святослав Михайлюк, который выступает за "Дейтройт Пистонз", провел свой лучший матч в карьере в Национальной баскетбольной ассоциации.
Читайте такжеУкраинский баскетболист провел очередной результативный матч в НБА (видео)
В матче против "Бостона" Михайлюк провел на паркете 29 минут и набрал 21 очко, установив свой персональный рекорд. На счету украинца также 5 результативных передач и 1 подбор.
Результативная игра Михайлюка помогла "Дейтройту" одержать победу - 116:103.
Стоит также отметить, что в конце третьей четверти украинец отметился эффектным дальним попаданием вместе с сиреной.
Видео действий Михайлюка в матче опубликовал официальный аккаунт "Детройта" в Twitter.
And speaking of career-highs, @sviat_10 put up 21 points tonight behind five threes. Here's his night. #DetroitBasketballpic.twitter.com/9y4sKI32zy— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 16 января 2020 г.
Как сообщал УНИАН, ранее Михайлюк набрал 13 очков в матче с "Нью-Орлеаном".