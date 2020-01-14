Украинец Михайлюк провел очередной яркий матч в НБА (видео)

Святослав Михайлюк стабильно получает игровое время в "Детройте".

Украинский защитник Святослав Михайлюк провел очередной результативный поединок в НБА за "Детройт".

В противостоянии с "Нью-Орлеаном" украинец вышел в старте и провел на паркете 34 минуты, за которые набрал 13 очков, а также сделал 2 подбора и отдал 4 результативные передачи. Средняя статистика Святослава в текущем сезоне - 7,4 очка, 1,5 подбора и 1,6 перехвата за 20,3 минуты игры.

"Детройт" при этом уступил в овертайме - 110:117.

Видео действий Михайлюка в матче с "Нью-Орлеаном" опубликовал YouTube-канал Smart Highlights.

УНИАН ранее сообщал о том, что Михайлюк установил два личных рекорда в НБА.