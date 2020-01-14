Две украинские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Австралии

Катерина Бондаренко и Надежда Киченок выступают в разных парах.

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок в отдельных парах вышли в четвертьфинал турнира Hobart International в австралийском Хобарте.

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Бондаренко играет в дуэте с канадкой Шарон Фишман. Паре удалось пробиться в четвертьфинал, одолев первых ракеток турнира - Чжань Хаоцзин и Латишу Чжань из Тайваня.

Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился победой украинки и канадки на тай-брейке - 2:6, 6:3, 10:4.

В следующем матче Бондаренко и Фишман сразятся за путевку в полуфинал с дуэтом Мари Боузковой (Чехия) и Тамары Зиданшек (Словения).

Киченок успешно сыграла в паре с Санией Мирзой из Индии. Пятый дуэт посева разобрался на тай-брейке с грузинкой Оксаной Калашниковой и японкой Мию Като - 2:6, 7:6, 10:3.

В четвертьфинале украинско-индийскую пару ждет дуэт американок Вани Кинг и Кристины Макхейл.

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