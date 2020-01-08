"Цените каждое мгновенье": звезды украинского спорта отреагировали на крушение "Боинга"
Звезды украинского спорта выразили свои соболезнования семьям жертв авиакатастрофы самолета "Боинг 737" украинской компании "МАУ", который разбился рядом с аэропортом Тегерана.
Борец Жан Беленюк в Facebook написал, что сам летал этим рейсом:
"Учитывая, что сам летал в Тегеран и обратно рейсом PS752 МАУ, понимаю, насколько хрупка и непредсказуема человеческая жизнь! Цените каждое ее мгновение! Берегите себя! Искренние соболезнования родным и близким погибших!".
Теннисист Сергей Стаховский: "Только приземлился в Мельбурне и узнал шокирующие вещи... Мои соболезнования семьям погибших...".
Теннисистка Элина Свитолина сделала репост новости о катастрофе и опубликовала эмодзи со слезами.
😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/8lvUoqr2jS— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 8 января 2020 г.
Гимнастка Анна Ризатдинова выразила "глубочайшие соболезнования всем семьям погибших".
Легкоатлетка Юлия Левченко: "Страшні речі...".
Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдера в Instagram написал: "Я с вами и молюсь за жертв трагедии самолета PS 752, разбившегося в Иране".
Форвард сборной Украины Роман Яремчук, словенский нападающий "Динамо" Киев Беньямин Вербич и экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин также не остались в стороне от трагедии.
Напомним, на борту "Боинга 737" находилось 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа. Все они погибли.
Как сообщал УНИАН, МАУ опубликовала полный список пассажиров, которые погибли в авиакатастрофе в Иране.