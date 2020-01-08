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"Цените каждое мгновенье": звезды украинского спорта отреагировали на крушение "Боинга"

16:10, 08 января 2020
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Крушение Боинг 737 / REUTERS

Звезды украинского спорта выразили свои соболезнования семьям жертв авиакатастрофы самолета "Боинг 737" украинской компании "МАУ", который разбился рядом с аэропортом Тегерана.

Борец Жан Беленюк в Facebook написал, что сам летал этим рейсом:

"Учитывая, что сам летал в Тегеран и обратно рейсом PS752 МАУ, понимаю, насколько хрупка и непредсказуема человеческая жизнь! Цените каждое ее мгновение! Берегите себя! Искренние соболезнования родным и близким погибших!".

Теннисист Сергей Стаховский: "Только приземлился в Мельбурне и узнал шокирующие вещи... Мои соболезнования семьям погибших...".

instagram.com/stako_s

Теннисистка Элина Свитолина сделала репост новости о катастрофе и опубликовала эмодзи со слезами.

Гимнастка Анна Ризатдинова выразила "глубочайшие соболезнования всем семьям погибших".

instagram.com/anna_rizatdinova

Легкоатлетка Юлия Левченко: "Страшні речі...".

instagram.com/levchenkou

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдера в Instagram написал: "Я с вами и молюсь за жертв трагедии самолета PS 752, разбившегося в Иране".

Форвард сборной Украины Роман Яремчук, словенский нападающий "Динамо" Киев Беньямин Вербич и экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин также не остались в стороне от трагедии.

instagram.com/r.yaremchuk
instagram.com/benjaminverbic7
instagram.com/voroninandrey

Напомним, на борту "Боинга 737" находилось 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа. Все они погибли.

Как сообщал УНИАН, МАУ опубликовала полный список пассажиров, которые погибли в авиакатастрофе в Иране.

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Новость в сюжете: Крушение украинского Boeing в Иране
Теги: #Жан Беленюк#Боинг 737#Беньямин Вербич#Роман Яремчук