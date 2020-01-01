От Калифорнии до Австралии: как украинские спортсмены встречали Новый год (фото)

Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Жан Беленюк и другие спортсмены поделились новогодними фото.

Известные украинские спортсмены в социальной сети Instagram поделились своими новогодними фото.

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка в новогоднюю ночь поделился фото со своей супругой Викторией и детьми Златой и Дамиром.

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отмечал Новый год в Лондоне вместе со своей семьей, а также своим агентом Вадимом Шаблием и его семьей. Фото в Instagram разместил Шаблий.

Один из лидеров "Динамо" Виктор Цыганков со своей девушкой продолжает отдыхать на Бали, где и отметил праздник.

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который выступает в Турции, Новый год встречал в Трускавце в компании президента "Руха" Григория Козловского. "В компании друзей всегда тепло", - написал футболист.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко праздновал в кругу семьи и поделился снимком с женой Кристен и двумя старшими сыновьями Кристианом и Джорданом.

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко и его девушка Влада Седан в Новый год смотрели обращение президента Владимира Зеленского. "Мы праздновали вместе с вами, Украина", - написала Влада.

Артем Милевский на Новый год был в Беларуси, а празднование проходило в японском стиле.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко 2020-й встретил с семьей во Флориде.

Борец Жан Беленюк пожелал всем, чтобы 2020-й год был "легче, добрее и счастливее" 2019-го, и сфотографировался возле елки с собакой.

Боксер Александр Гвоздик поделился фотографией с супругой. Новый год они встретили в Калифорнии.

Теннисистка Даяна Ястремская новый год встретила в австралийском Брисбене. Дзюдоистка Дарья Белодед возле елки сфотографировалась с отцом в кимоно. А легкоатлетка Юлия Левченко поделилась домашним новогодним фото.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Усик пожелал украинцам в новом году никогда не сдаваться.