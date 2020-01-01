От Калифорнии до Австралии: как украинские спортсмены встречали Новый год (фото)
Известные украинские спортсмены в социальной сети Instagram поделились своими новогодними фото.
Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка в новогоднюю ночь поделился фото со своей супругой Викторией и детьми Златой и Дамиром.
Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отмечал Новый год в Лондоне вместе со своей семьей, а также своим агентом Вадимом Шаблием и его семьей. Фото в Instagram разместил Шаблий.
Один из лидеров "Динамо" Виктор Цыганков со своей девушкой продолжает отдыхать на Бали, где и отметил праздник.
Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который выступает в Турции, Новый год встречал в Трускавце в компании президента "Руха" Григория Козловского. "В компании друзей всегда тепло", - написал футболист.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко праздновал в кругу семьи и поделился снимком с женой Кристен и двумя старшими сыновьями Кристианом и Джорданом.
Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко и его девушка Влада Седан в Новый год смотрели обращение президента Владимира Зеленского. "Мы праздновали вместе с вами, Украина", - написала Влада.
Артем Милевский на Новый год был в Беларуси, а празднование проходило в японском стиле.
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко 2020-й встретил с семьей во Флориде.
Борец Жан Беленюк пожелал всем, чтобы 2020-й год был "легче, добрее и счастливее" 2019-го, и сфотографировался возле елки с собакой.
Боксер Александр Гвоздик поделился фотографией с супругой. Новый год они встретили в Калифорнии.
Теннисистка Даяна Ястремская новый год встретила в австралийском Брисбене. Дзюдоистка Дарья Белодед возле елки сфотографировалась с отцом в кимоно. А легкоатлетка Юлия Левченко поделилась домашним новогодним фото.
As every year I post photo with my dad in judogi:) tradition ☺️ What I can say,2019 was difficult for me but the most important that in the end of the year I can say that I am happy! Big thanks to people who were with me and supported me, it means so much to me. I hope that 2020 will be good for me and will give me bright moments!🙏🏻❤️💥
УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Усик пожелал украинцам в новом году никогда не сдаваться.