Украинки - за пределами топ-10: результаты женской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Анси

Украинка Елена Пидгрушная не смогла улучшить свой результат.

Во французском Анси, который принимает третий этап Кубка мира по биатлону, прошла гонка преследования среди женщин.

Победу в гонке одержала норвежка Тирил Экхофф, которая стартовала первой и смогла удержать лидерство.

У украинок лучшей стала Елена Пидгрушная, которая стартовала девятой, но с двумя промахами опустилась на итоговое двенадцатое место.

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Наибольшего прогресса среди украинских биатлонисток удалось добиться Вите Семеренко, которая по ходу гонки поднялась на двадцать восемь позиций.

Пока лучший результат в карьере - 17-е место - в гонках Кубка мира показала Дарья Блашко.

Результаты гонки

1. Тирил Экхофф (Украина) - (1+0+1+0) 29:41,6

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) - (1+0+1+0) +38,1

3. Лена Хекки (Швейцария) - (0+1+1+0) +46,0

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12. Елена Пидгрушная (Украина) - (0+1+0+1) +1:49,3

17. Дарья Блашко (Украина) - (0+0+0+0) +2:12,1

22. Вита Семеренко (Украина) - (0+0+0+0) +2:31,9

23. Юлия Джима (Украина) - (0+0+1+0) +2:33,6

38. Валя Семеренко (Украина) - (1+0+0+2) +3:33,1

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Анастасия Меркушина завоевала бронзу на Кубке IBU.