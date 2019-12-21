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Украинки - за пределами топ-10: результаты женской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Анси

17:08, 21 декабря 2019
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Елена Пидгрушная стала 12-й / фото: biathlon.com.ua

Победу в гонке одержала норвежка Тирил Экхофф, которая стартовала первой и смогла удержать лидерство.

У украинок лучшей стала Елена Пидгрушная, которая стартовала девятой, но с двумя промахами опустилась на итоговое двенадцатое место.

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Наибольшего прогресса среди украинских биатлонисток удалось добиться Вите Семеренко, которая по ходу гонки поднялась на двадцать восемь позиций.

Пока лучший результат в карьере - 17-е место - в гонках Кубка мира показала Дарья Блашко.

Результаты гонки

1.  Тирил Экхофф (Украина) - (1+0+1+0)  29:41,6

2.  Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) - (1+0+1+0)  +38,1

3.  Лена Хекки (Швейцария) - (0+1+1+0)  +46,0

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12.  Елена Пидгрушная (Украина) - (0+1+0+1)  +1:49,3

17.  Дарья Блашко (Украина) - (0+0+0+0)  +2:12,1

22.  Вита Семеренко (Украина) - (0+0+0+0)  +2:31,9

23.  Юлия Джима (Украина) - (0+0+1+0)  +2:33,6

38.  Валя Семеренко (Украина) - (1+0+0+2)  +3:33,1

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Анастасия Меркушина завоевала бронзу на Кубке IBU.

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Теги: #новости биатлона#Кубок мира по биатлону