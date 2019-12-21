Украинки - за пределами топ-10: результаты женской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Анси
Во французском Анси, который принимает третий этап Кубка мира по биатлону, прошла гонка преследования среди женщин.
Победу в гонке одержала норвежка Тирил Экхофф, которая стартовала первой и смогла удержать лидерство.
У украинок лучшей стала Елена Пидгрушная, которая стартовала девятой, но с двумя промахами опустилась на итоговое двенадцатое место.
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Наибольшего прогресса среди украинских биатлонисток удалось добиться Вите Семеренко, которая по ходу гонки поднялась на двадцать восемь позиций.
Пока лучший результат в карьере - 17-е место - в гонках Кубка мира показала Дарья Блашко.
Результаты гонки
1. Тирил Экхофф (Украина) - (1+0+1+0) 29:41,6
2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) - (1+0+1+0) +38,1
3. Лена Хекки (Швейцария) - (0+1+1+0) +46,0
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12. Елена Пидгрушная (Украина) - (0+1+0+1) +1:49,3
17. Дарья Блашко (Украина) - (0+0+0+0) +2:12,1
22. Вита Семеренко (Украина) - (0+0+0+0) +2:31,9
23. Юлия Джима (Украина) - (0+0+1+0) +2:33,6
38. Валя Семеренко (Украина) - (1+0+0+2) +3:33,1
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Анастасия Меркушина завоевала бронзу на Кубке IBU.