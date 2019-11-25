WADA рекомендует отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года

Суровое наказание Россия может получить уже в декабре.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от всех турниров на международном уровне сроком на четыре года.

Об этом сообщает The New York Times.

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В отчете имеется рекомендация относительно отстранения от всех крупных турниров, в том числе от Олимпиады-2020 в Токио и чемпионата мира-2022.

Комитет пришел к выводу, что изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории были сделаны с целью сокрыть манипуляции с положительными допинг-тестами спортсменов.

Если такое решение будет принято, то уже на вторых Играх подряд российские спортсмены выступят под нейтральным флагом.

9 декабря состоится заседание Исполкома WADA окончательно рассмотрит этот вопрос и согласится с рекомендациями. Россия сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, WADA удалось узнать про удаленные пробы благодаря базе данных, которую организации предоставил информатор Григорий Родченков. Россия в начале 2019 года передала свою версию этой базы по условиям восстановления статуса РУСАДА, после чего были обнаружены несоответствия.

УНИАН ранее сообщал, что в России признали массовую подмену допинг-проб.