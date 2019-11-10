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Украинка Старикова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по велотреку

23:40, 10 ноября 2019
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Елена Старикова выиграла оба заезда за бронзу / фото: twitter.com/UCI_Track

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Украинка выступила в спринте, где вышла в полуфинал, но там в обоих заездах уступила бронзовому призеру чемпионата мира-2019 в команде немке Эмме Хинце. 

Тем не менее, Елена все равно поднялась на пьедестал. В двух гонках за бронзу она обошла немку Фредерик Софи и заняла итоговое третье место.

В общем зачете Кубка мира Старикова набрала за минувший этап 400 очков и поднялась на шестое место.

УНИАН ранее сообщал о том, что велогонщица Соловей принесла Украине медаль чемпионата Европы.

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Теги: #велотрек