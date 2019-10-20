Велогонщица Соловей принесла Украине медаль чемпионата Европы
10:26, 20 октября 2019Другое
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Украинка стала третьей на ЧЕ по велотреку.
Соловей принесла Украине медаль в групповой гонке / фото: НОК Украины
Украинская велогонщица Анна Соловей завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по велотреку, который проходит в нидерландском Апелдорне.
Велогонщица успешно выступила в групповой гонке.
Соловей удалось набрать 38 очков - 20 за круг преимущества и 18 на промежуточных финишах. Она уступила только итальянке Марии Джулии Конфалоньери (46) и Татьяне Шараковой из Беларуси (44).
Это уже вторая медаль для сборной Украины на турнире. Ранее серебро в спринте удалось завоевать Елене Стариковой. Сборная Украины остается в топ-10 медального зачета.
УНИАН ранее сообщал, что нахамивший велогонщице Башенко не признает свою отставку с поста президента Федерации велоспорта Украины.
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