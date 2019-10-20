Велогонщица Соловей принесла Украине медаль чемпионата Европы

Украинка стала третьей на ЧЕ по велотреку.

Украинская велогонщица Анна Соловей завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по велотреку, который проходит в нидерландском Апелдорне.

Велогонщица успешно выступила в групповой гонке.

Соловей удалось набрать 38 очков - 20 за круг преимущества и 18 на промежуточных финишах. Она уступила только итальянке Марии Джулии Конфалоньери (46) и Татьяне Шараковой из Беларуси (44).

Это уже вторая медаль для сборной Украины на турнире. Ранее серебро в спринте удалось завоевать Елене Стариковой. Сборная Украины остается в топ-10 медального зачета.

УНИАН ранее сообщал, что нахамивший велогонщице Башенко не признает свою отставку с поста президента Федерации велоспорта Украины.