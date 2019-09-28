Почетный президент Формулы-1 хотел бы, чтобы Путин захватил Европу

Берни Экклстоун - поклонник президента России.

Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным.

Функционера цитирует "Чемпионат".

Читайте такжеШумахер выписан из французской клиники после экспериментального лечения

"Есть ли у меня кумиры? С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо ещё несколько мистеров Путиных. Мне хотелось бы, чтобы он не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить.

Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе… Обидно, что у него нет времени захватить Европу - это было бы хорошо", - отметил Экклстоун.

Завтра, 29 сентября, состоится гонка Гран-при России в Сочи.

УНИАН ранее сообщал, что Феттель принес "Феррари" третью победу подряд.