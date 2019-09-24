Свитолина и Ястремская одержали синхронные победы на крупном турнире в Китае (видео)

Первая и вторая ракетки Украины преодолели барьер второго круга.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская одержали победы во втором раунде турнира серии Premier 5 в Ухане (призовой фонд - $2,828,000).

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Свитолина, которая является третьей ракеткой мира, встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой - 26-м номером рейтинга WTA.

Матч продолжался 1 час и 36 минут, а украинка одержала победу в двух сетах - 7:5, 6:2. Свитолина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме.

В третьем круге Элина, которая одержала 25-ю победу на харде в этом году, встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Вторая ракетка Украины и 27-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская противостояла американке Кристине Макхейл (WTA 104).

Украинка сумела победить в двух сетах - 6:3, 7:6 (7). Во второй партии американка вела со счетом 5:2, но Ястремская совершила камбэк.

В третьем круге Даяна встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) – Каролина Плишкова (Чехия).

УНИАН ранее также сообщал о том, что Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу из-за проблем с коленом.