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Колодий принес Украине третью медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду (видео)

21:33, 07 августа 2019
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Олег Колодий / REUTERS

Украинец занял второе место в прыжках с метрового трамплина.

Результат Колодия в финале - 381.50. В борьбе за золото украинец уступил титулованному немцу Патрику Хаусдингу (388.85 балла), который выиграл свое тринадцатое золото на чемпионатах Европы. Бронзовую медаль завоевал итальянец Лоренцо Марсаглиа (380.15 балла).

Еще один украинец Станислав Олиферчик в квалификации был вторым, но в финале показал лишь одиннадцатый результат (322.25 балла).

Видео было опубликовано в Twitter НОК Украины.

Эта медаль стала для Украины третьей на чемпионате Европы.

Как сообщал УНИАН первое золото Украине принесли Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик, а вторую золотую медаль завоевала София Лыскун.

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Теги: #прыжки в воду#Олег Колодий