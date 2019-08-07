Колодий принес Украине третью медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду (видео)

Украинский прыгун в воду стал серебряным призером соревнований.

Украинец Олег Колодий стал серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам в воду, который в эти дни проходит в Киеве.

Украинец занял второе место в прыжках с метрового трамплина.

Результат Колодия в финале - 381.50. В борьбе за золото украинец уступил титулованному немцу Патрику Хаусдингу (388.85 балла), который выиграл свое тринадцатое золото на чемпионатах Европы. Бронзовую медаль завоевал итальянец Лоренцо Марсаглиа (380.15 балла).

Еще один украинец Станислав Олиферчик в квалификации был вторым, но в финале показал лишь одиннадцатый результат (322.25 балла).

Видео было опубликовано в Twitter НОК Украины.

Ура! 🥈🇺🇦👍



Ще одна нагорода на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що триває у столичному басейні "Ліко". 💦✨Олег Колодій - срібний призер в індивідуальних змаганнях на трампліні 1м (результат - 381.50 балів).



Вітаємо!!!#olympicsua#kyivdiving201pic.twitter.com/fJZLrgXpbR — НОК України (@OlympicUA) 7 августа 2019 г.

Эта медаль стала для Украины третьей на чемпионате Европы.

Как сообщал УНИАН первое золото Украине принесли Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик, а вторую золотую медаль завоевала София Лыскун.