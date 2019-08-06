17-летняя Лыскун принесла Украине второе золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

Украинка вместе с золотой наградой завоевала олимпийскую лицензию.

Украинская прыгунья в воду София Лыскун стала победительницей чемпионата Европы, который проходит в Киеве.

17-летняя Лыскун завоевала золото в прыжках с десятиметровой вышки.

Победный результат украинки - 330 баллов. В борьбе за первое место она опередила представительницу Нидерландов Селин ван Дуйн (304,5 балла) и россиянку Юлию Тимошинину (304,45).

Победа Лыскун позволила ей квалифицироваться на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.

Это золото стало для Украины вторым на чемпионате Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее победителями ЧЕ стал дуэт в составе Виктории Кесарь и Станислава Олиферчика.