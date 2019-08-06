17-летняя Лыскун принесла Украине второе золото чемпионата Европы по прыжкам в воду
20:06, 06 августа 2019Другое
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Украинка вместе с золотой наградой завоевала олимпийскую лицензию.
София Лыскун одержала уверенную победу / фото: НОК Украины
Украинская прыгунья в воду София Лыскун стала победительницей чемпионата Европы, который проходит в Киеве.
17-летняя Лыскун завоевала золото в прыжках с десятиметровой вышки.
Победный результат украинки - 330 баллов. В борьбе за первое место она опередила представительницу Нидерландов Селин ван Дуйн (304,5 балла) и россиянку Юлию Тимошинину (304,45).
Победа Лыскун позволила ей квалифицироваться на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.
Это золото стало для Украины вторым на чемпионате Европы.
Как сообщал УНИАН, ранее победителями ЧЕ стал дуэт в составе Виктории Кесарь и Станислава Олиферчика.
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