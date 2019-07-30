Киев примет чемпионат мира-2021 по мини-футболу
13:16, 30 июля 2019Другое
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Украинская заявка одержала победу.
Украинцы могут стали хозяевами турнира / фото: futsal.com.ua
Исполнительный комитет Международной федерации мини-футбола объявил о проведении финальной части чемпионата мира 2021 года в Киеве.
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Данное решение было принято на специальном заседании.
Конкурентом Киева в борьбе за право провести турнир была сенегальская столица Дакар.
В этом году мировое первенство пройдет в Австралии - в городе Перт с 1 по 11 октября.
Стоит отметить, что в августе прошлого года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу.
В феврале УНИАН сообщал, что женская сборная Украины по мини-футболу проиграла России матч за бронзу чемпионата Европы.
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