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Киев примет чемпионат мира-2021 по мини-футболу

13:16, 30 июля 2019
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Украинцы могут стали хозяевами турнира / фото: futsal.com.ua

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Данное решение было принято на специальном заседании.

Конкурентом Киева в борьбе за право провести турнир была сенегальская столица Дакар.

В этом году мировое первенство пройдет в Австралии - в городе Перт с 1 по 11 октября.

Стоит отметить, что в августе прошлого года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу.

В феврале УНИАН сообщал, что женская сборная Украины по мини-футболу проиграла России матч за бронзу чемпионата Европы.

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Теги: #Киев#чемпионат мира#мини-футболпогода в Киеве