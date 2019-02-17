Женская сборная Украины по мини-футболу проиграла России матч за бронзу ЧЕ

Украинки уступили соперницам в серии пенальти.

В Гондомаре (Португалия) завершился матч за 3-е место первого в истории чемпионата Европы по мини-футболу среди женских команд, в котором сборная Украины проиграла команде России.

Судьба матча была решена в серии пенальти - 2:2 (2:3), сообщает официальный сайт турнира.

Украинки проигрывали по ходу матча со счетом 0:2, но сумели выровнять положение. В самой концовке первого тайма первый гол забила Воловенко, а в середине второго тайма Тутова забила второй гол. При этом, если россиянки забивали с игры, то украинки реализовали стандарты - 10-метровый и 6-метровый удары, соответственно.

Тем не менее, в серии пенальти украинкам не повезло. Юлия Форсюк пробила мимо ворот и не реализовала свой пенальти, в то время как россиянки реализовали все три попытки.

Таким образом, сборная России выиграла бронзовые медали первого в истории Евро по женскому футзалу.