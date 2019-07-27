Участники ЧМ по водным видам спорта пострадали из-за обрушения балкона

Двое людей, которые стояли под балконом, из-за обрушения конструкции погибли.

Как минимум восемь спортсменов получили травмы различной степени тяжести из-за обрушения внутреннего балкона в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу, который принимает ЧМ по водным видам спорта.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Обрушение балкона в клубе произошло из-за большого скопления людей. Инцидент произошел примерно в 2:30 ночи.

В результате ЧМ погибли два гражданина Южной Кореи, которые в момент обрушения находились под балконом. Около семнадцати человек получили травмы, в том числе - как минимум восемь участников чемпионата мира (три гражданина США, два - Новой Зеландии, по одному - Нидерландов, Италии и Бразилии). Все атлеты, за исключением бразильца, представляют водное поло.

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Федерация водного поло США уже подтвердила данную информацию, отметив, что игроки национальной команды праздновали в клубе победу женской сборной. Все атлеты получили незначительные травмы (ушибы и порезы), им была оказана необходимая помощь.

В больнице остается только одна из ватерполисток, которой, по сообщению FINA, предстоит перенести незначительную операцию в связи с травмой ноги.

"Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать", - сказал капитан новозеландской мужской команды Мэтт Смолл, передает ABC.

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