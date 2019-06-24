Названо место проведения Олимпиады-2026 (видео)
Зимние Олимпийские игры-2026 будет принимать Италия.
Об этом сообщает официальный Twitter Олимпийских игр.
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Столица зимней Олимпиады-2026 была выбрана в рамках 134-й сессии Международного олимпийского комитета.
Игры пройдут в двух итальянских городах - Милане и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия ОИ-2026 пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
Отметим, что, кроме Италии, на проведение Игр также претендовала Швеция. Заявка Италии получила 47 голосов делегатов МОК, тогда как заявка Швеции - 34.
Италия будет принимать Олимпийские игры в третий раз в истории. Ранее в 1956-м году Игры уже проходили в Кортина-д'Ампеццо, в 1960-м - в Риме, а в 2006-м - в Турине.
Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26#MilanoCortina2026pic.twitter.com/v9MHpRMfLB— Olympics (@Olympics) 24 июня 2019 г.
Зимняя Олимпиада-2022, напомним, пройдет в Пекине.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Европейские игры в 2023 году будет принимать Польша.