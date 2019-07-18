Синхронистки Федина и Савчук выиграли еще одну медаль на чемпионате мира (фото)

Украинки завоевали бронзовую медаль в произвольной программе дуэтов.

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали еще одну бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу.

Читайте такжеИсторический успех: украинские синхронистки завоевали первое золото на ЧМ по водным видам спорта

Украинки стали третьими в соревнованиях дуэтов в технической программе.

Результат Фединой и Савчук в финале - 64,1000 балла.

Обладательницами золотой награды стали россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (97,5000 балла), а серебро завоевали китаянки Сунь Вэньян и Хуань Сючен.

Напомним, ранее на чемпионате мира Федина и Савчук завоевали бронзу по итогам технической программы дуэтов.

УНИАН также сообщал о том, что сборная Украины на ЧМ завоевала бронзу в соревнованиях по артистическому плаванию.