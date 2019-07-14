Синхронистки Федина и Савчук принесли Украине первую медаль на ЧМ по водным видам спорта
15:20, 14 июля 2019Другое
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Украинский дуэт завоевал бронзовую награду.
Марта Федина и Анастасия Савчук / REUTERS
Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Украинский дуэт стал третьим по итогам технической программы.
За свое финальное выступление Федина и Савчук получили оценку 92.5847.
Украинки уступили россиянкам Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной (95.90.10), а также китаянкам Сунь Веньян и Хуань Сючен (94.0072).
Эта медаль стала для Украины первой на мировом первенстве.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко выиграла чемпионат Европы U-23.
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