Синхронистки Федина и Савчук принесли Украине первую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Украинский дуэт завоевал бронзовую награду.

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Украинский дуэт стал третьим по итогам технической программы.

За свое финальное выступление Федина и Савчук получили оценку 92.5847.

Украинки уступили россиянкам Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной (95.90.10), а также китаянкам Сунь Веньян и Хуань Сючен (94.0072).

Эта медаль стала для Украины первой на мировом первенстве.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко выиграла чемпионат Европы U-23.