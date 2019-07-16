Украинские синхронистки завоевали еще одну медаль на ЧМ по водным видам спорта (фото)

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала бронзовую награду.

Украинские синхронистки выиграли еще одну медаль в соревнованиях по артистическому плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Сборная Украины завоевала бронзовую медаль в технической программе групповых соревнований.

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За украинскую команду выступали Марина и Владислава Алексеевы, Анастасия Савчук, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Катерина Резник, Яна Нарежная и Елизавета Яхно.

Украинки показали результат 93.4514 балла и в борьбе за бронзу опередили сборную Японии (92.7207)

Золотые медали выиграли российские синхронистки (96.9426), а серебро - китаянки (95.1543).

Эта медаль стала третьей для Украины на текущем мировом первенстве.

Как сообщал УНИАН, днем ранее украинские синхронистки завоевали первое золото на ЧМ по водным видам спорта.