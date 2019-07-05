"Был готов продать голос": Бубку обвинили в коррупции при выборе места проведения Олимпиады

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в ходе судебного заседания упомянул украинского чиновника.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал во время судебного заседания заявил, что глава НОК Украины и известный в прошлом спортсмен Сергей Бубка причастен к фальсификации выборов места проведения Олимпиады-2016.

Об этом сообщило издание GameBids.

Кабрал, который был осужден и продолжает давать показания, заявил, что потратил на скупку девяти голосов в вопросе места проведения Игр-2016 сумму порядка двух миллионов долларов.

В списке фамилий фигурантов сделки был упомянут и Бубка, который "был готов продать свой голос" вместе с российским членом МОК Александром Поповым.

Изначально Кабрал передал полтора миллиона долларов главе НОК Бразилии Карлосу Артуру Нузману за 5-6 голосов, однако затем появилось предложение доплатить еще 500 тысяч за дополнительные голоса, а губернатор согласился выделить деньги.

Стоит отметить, что сессия МОК в Копенгагене в 2009 году выбрала Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр-2016. Бразильская заявка обошла Мадрид в третьем раунде голосования, набрав 66 голосов против 32. На предыдущих этапах выбыли еще два претендента - Токио и Чикаго.

Ранее УНИАН сообщал, что в мае Украина отметила Олимпийский день.