"Был готов продать голос": Бубку обвинили в коррупции при выборе места проведения Олимпиады
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал во время судебного заседания заявил, что глава НОК Украины и известный в прошлом спортсмен Сергей Бубка причастен к фальсификации выборов места проведения Олимпиады-2016.
Об этом сообщило издание GameBids.
Кабрал, который был осужден и продолжает давать показания, заявил, что потратил на скупку девяти голосов в вопросе места проведения Игр-2016 сумму порядка двух миллионов долларов.
В списке фамилий фигурантов сделки был упомянут и Бубка, который "был готов продать свой голос" вместе с российским членом МОК Александром Поповым.
Изначально Кабрал передал полтора миллиона долларов главе НОК Бразилии Карлосу Артуру Нузману за 5-6 голосов, однако затем появилось предложение доплатить еще 500 тысяч за дополнительные голоса, а губернатор согласился выделить деньги.
Стоит отметить, что сессия МОК в Копенгагене в 2009 году выбрала Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр-2016. Бразильская заявка обошла Мадрид в третьем раунде голосования, набрав 66 голосов против 32. На предыдущих этапах выбыли еще два претендента - Токио и Чикаго.
Ранее УНИАН сообщал, что в мае Украина отметила Олимпийский день.