В Киеве масштабно отметили Олимпийский день-2019 (фото)

С 2005 года Украина ежегодно присоединяется к международному празднику спорта.

Сегодня, 18 мая, в Киеве был отмечен "Олимпийский день", организатором которого является НОК Украины совместно с министерством молодежи и спорта, столичной администрацией и Федерацией легкой атлетики Украины.

Ежегодно Олимпийский день, который посвящен дню создания Международного олимпийского комитета, отмечают почти в 200 странах мира. Украина присоединилась к празднованию в 2005 году и с каждым годом организаторы вносят в тематику Дня свои изюминки и сюрпризы.

В 2019-м программа приурочена к 125-летнему юбилею создания МОК. И поклонники спорта, которые пришли на сегодняшний праздник, имели возможность отметить эту знаменательную дату вместе с олимпийской семьей, приняв участие в насыщенной программе пробегов. В этом году она включала целых три дистанции и была рассчитана как на новичков (детский пробег на 500 м), так и на бегунов-любителей и настоящих профи.

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На старте мероприятия гости получили заряд бодрости, энергии и позитива благодаря традиционной разминке под профессиональным руководством чемпионки мира и Европы по джиу-джитсу Анастасии Настенко.

После этого праздник объявили официально открытым почетные гости: президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, призер Олимпийских игр по плаванию Денис Силантьев, олимпийский чемпион, директор департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт и президент ФЛАУ Игорь Гоцул.

«Пользу таких мероприятий трудно переоценить. Мы ежегодно стараемся привлечь как можно больше людей, чтобы показать: здоровый образ жизни - это замечательно, и лучшим примером тому являются наши олимпийцы, которые сегодня собрались здесь и будут активно участвовать в празднике», – сказал глава НОК, который на мероприятие пришел вместе со всей семьей.

Все желающие имели возможность приобщиться к активностям на разнообразных локациях: попробовать свои силы в электронном баскетболе и шахматах, настольном теннисе и хоккее, бадминтоне, на собственные глаза увидеть необычные лодки-драконы во время показательных выступлений по драгонботу, открыть для себя новую дисциплину – кануполо и многое другое.

Кроме того, гости праздника получили хорошую возможность лично познакомиться с прославленными украинскими олимпийцами, взять автографы и сделать памятные селфи.

Как сообщает пресс-служба НОК Украины, Олимпийский день-2019 будут отмечать во всех уголках нашего государства, и после Киева эстафетную палочку примут регионы.