Сборная Канады стала вторым финалистом ЧМ-2019 по хоккею и сразится за "золото" с финнами

Россия в утешительном матче за "бронзу" сыграет с Чехией.

Определился второй финалист чемпионата мира по хоккею-2019, который проходит в эти дни в Словакии.

Сборная Канады в полуфинале одержала уверенную победу над командой Чехии со счётом 5:1. Таким образом, в финальном матче, который состоится в воскресенье в Братиславе, встретятся сборные Финляндии и Канады.

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Первую шайбу в матче Канада - Чехия на 6-й минуте забросил Марк Стоун. На 10-й секунде второго периода Дарнелл Нурс удвоил преимущество канадцев. Спустя ещё пять минут Пьер-Люк Дюбуа сделал счёт 3:0. После этого голкипер чешской сборной Патрик Бартошак отправился на лавку, а его место в воротах занял Павел Францоуз. Но и ему не удалось остановить канадцев. Четвертую шайбу забросил Кайл Туррис. Тома Шабо сделал счёт 5:0, но чехи всё же сумели отквитать одну шайбу усилиями Томаша Зогорны.

Итоговый счёт - 5:1 в пользу сборной Канады.

Как сообщал УНИАН, сборная России - один из главных фаворитов ЧМ-2019 проиграла в полуфинале финнам (0:1). Таким образом, россияне в утешительном матче за "бронзу" сыграют с Чехией.