ЧМ-2019 по хоккею: сборная Чехии обыграла Латвию, Финляндия дожала датчан

На мировом первенстве в Словакии прошли очередные матчи группового этапа.

16 мая на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, состоялось четыре матча.

День прошел без сенсаций. В группе А сборная Канады подтвердила реноме фаворита и обыграла Францию - 5:2, а финны дожали сборную Дании - 3:1.

В группе В Швеция разгромила Австрию - 9:1, а команда Чехии справилась с Латвией - 6:3.

Группа А

Канада - Франция - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Финляндия - Дания - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Положение команд: Германия - 12 очков (4 матча), Финляндия - 10 (4), Канада - 9 (4), США - 8 (4), Дания - 5 (4), Словакия - 3 (4), Франция - 1 (4), Великобритания - 0 (4)

Группа В

Швеция - Австрия - 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)

Чехия - Латвия - 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)

Положение команд: Россия - 12 очков (4 матча), Швейцария - 12 (4), Швеция - 9 (4), Чехия - 9 (4), Латвия - 6 (4), Австрия - 0 (4), Норвегия - 0 (4), Италия - 0 (4)

Как сообщал УНИАН, ранее сборная России с рекордом обыграла итальянцев.