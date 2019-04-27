16-летняя украинская теннисистка остановилась в шаге от финала на турнире в Швейцарии

Марта Костюк в борьбе за выход в финал уступила сопернице из Румынии.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела выйти в финал турнира ITF World Tennis Tour в швейцарском Кьяссо.

Костюк провела два матча за день - сперва победила в четвертьфинале, а затем уступила в борьбе за путевку в финал.

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В четвертьфинале Костюк обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку Фон Дайхманн, которая была посеяна на турнире под четвертым номером - 6:7 (7), 6:2, 7:6 (5).

В полуфинале украинка встретилась с румынкой Жаклин Адиной Кристиан и потерпела поражение в трех сетах - 6:4, 1:6, 3:6.

Отметим, что для Костюк этот выход полуфинал был первым в текущем сезоне.

УНИАН также сообщал о том, что украинка Катерина Козлова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Стамбуле.