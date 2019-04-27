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16-летняя украинская теннисистка остановилась в шаге от финала на турнире в Швейцарии

20:56, 27 апреля 2019
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Марта Костюк провела два матча за день / фото: btu.org.ua

Костюк провела два матча за день - сперва победила в четвертьфинале, а затем уступила в борьбе за путевку в финал.

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В четвертьфинале Костюк обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку Фон Дайхманн, которая была посеяна на турнире под четвертым номером -  6:7 (7), 6:2, 7:6 (5).

В полуфинале украинка встретилась с румынкой Жаклин Адиной Кристиан и потерпела поражение в трех сетах -  6:4, 1:6, 3:6.

Отметим, что для Костюк этот выход полуфинал был первым в текущем сезоне.

УНИАН также сообщал о том, что украинка Катерина Козлова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Стамбуле.

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Теги: #теннис#Марта Костюк